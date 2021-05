La San Marco oggi recupera col Tuttocuoio

La San Marco torna in campo per il campionato di Eccellenza 2020/21. Oggi pomeriggio (fischio d’inizio ore 15, match a porte chiuse) sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta i rossoblu ospiteranno il Tuttocuoio nel match di recupero della terza giornata non disputato per casi covid nella squadra pisana. La parola d’ordine impartita da mister Stefano Turi è quella di archiviare mentalmente il ko col Camaiore di tre giorni fa e concentrarsi con le massime energie fisiche e mentali verso questa questa nuova partita che ha un valore importantissimo in chiave playoff. Domenica scorsa la squadra del Leone ha incontrato decisamente una giornata storta ma le possibilità di poter continuare a credere nei playoff ci sono tutte a cominciare proprio dalla partita di oggi pomeriggio. Il Tuttocuoio è in grave difficoltà di organico e lo testimonia la gara di domenica a Cascina persa per cinque a zero con soli tredici giocatori in lista. Nel calcio niente è facile ed in discesa, questo si sa , ma per la San Marco si tratta di una buona opportunità di rientrare sul treno delle battistrada che mirano ad uno dei quattro posti per i playoff finali. In piu’ all’orizzonte un altro match importantissimo ovvero il derby di dsomenica prosima 23 maggio sul terreno del “Gianpiero Vitali” contro la Massese. In ogni caso un passo per volta e sotto con il Tuttocuoio, formazione ancora inchiodata a zero punti e su cui ha pesato moltissimo l’emergenza sanitaria. A dirigere il match tra i rossoblu ed i neroverdi sarà un arbitro siciliano e piu’ precisamente il signor Benito Sacca’ della sezione Aia di Messina coadiuvato da Giuseppe Lumetta (Aia Piombino) e Arli Veli (Aia Pisa).