Perignano-Massese (3-3), analisi tattica del match

E’ terminato in pareggio l’atteso scontro tra le due corazzate del Girone A di Eccellenza. Una partita degna di altri palcoscenici per intensità, agonismo e giocate tecniche. A onor del vero la Massese avrebbe meritato ai punti il successo per la grande mole di gioco messa in campo al “Matteoli” di Perignano, anche se ai padroni di casa va riconosciuto il merito di non aver mai mollato e di aver saputo sfruttare al massimo gli episodi, soprattutto grazie ad errori individuali dei ragazzi di mister Gassani, in particolare sul primo goal dove Barsottini è incappato in un errore clamoroso non da lui.

Sul risultato finale infine incombe l’ombra del rigore fischiato a favore dei padroni di casa che i giocatori della Massese hanno contestato ferocemente in campo e anche il dg Pantera nel post match era molto contrariato sulla decisione presa dal signor Niccolai di Pistoia. Ci esentiamo da dare giudizi ma alla caduta di Remedi in area i giocatori del Perignano e lo stesso giocatore non hanno protestato, e questo solleva più di un dubbio sul fatto che fosse rigore.

Detto ciò, andando ad analizzare la partita, si è vista un’ottima Massese che ha dettato il ritmo dall’inizio alla fine, che ha creato molto e con ottime trame di gioco. Bianconeri partiti con il canonico 4-2-3-1, con sfruttamento totale dell’ampiezza, con Prince e Centonze molto larghi, visto il modulo avversario che Ticciati confermava nell’ormai abitudinale 4-3-1-2. Massese che in fase difensiva optava per uno schema a rombo, abbassando molto Malanchi sulle orme del trequartista di casa Remedi e tenendo molto alto Prince che non permetteva allo “stantufo” Lucarelli di spingere con forza come abitualmente accade.

Nel primo tempo i due gol degli ospiti sono stati frutto del credo di mister Gassani, con i trequartisti abili ad attaccare gli spazi e la linea difensiva di casa che hanno porta alla doppietta del mago Papi (nella foto). La rete dei padroni di casa arrivava allo scadere del primo tempo con un tiro innocuo di Gamba che trovava inspiegabilmente fuori dalla traiettoria Barsottini.

Nella ripresa il canovaccio tattico non è cambiato, con la Massese che ha continuato a far gioco e si è portata ancora sul doppio vantaggio con la “sassata” dell’ottimo Malanchi. Ad accorciare ancora le distanze il solito Sciapi con un tiro dal limite dove la linea difensiva bianconera è sembrata troppo passiva, fino all’episodio del rigore che realizzato da Sciapi ha portato al risultato finale di 3-3.

Da registrare a 20′ dalla fine la giusta espulsione di Lucaccini per doppio giallo e la grande maturità di capitan Zambarda e compagni che si sono compattati ancora di più e nonostante l’inferiorità numerica non hanno concesso più nulla al Perignano.

Sui singoli in casa bianconera da elogiare la prova dei giovani Malanchi, Della Pina e Centonze che hanno giocato da veterani. Per quanto riguarda il mago Papi gli aggettivi ormai si sprecano per un giocatore che anche al “Matteoli” ha deliziato i pochi presenti con giocate degne di altri palcoscenici. Sotto tono Kouko, ben marcato dal viareggino Genovali e il gemello di casa Prince, ai quali il ritorno alla ex “casa”è stato indigesto, in quanto non hanno confermato le ottime prestazioni delle partite scorse.