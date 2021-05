Per la San Marco Avenza un ko casalingo

Il Camaiore espugna per tre a zero il terreno del Paolo Deste. Per la San Marco giornata no anche per un arbitraggio a dir poco discutibile. Mercoledi prossimo rossoblu di nuovo in campo ad Avenza nel recupero con la Tuttocuoio

SAN MARCO AVENZA-CAMAIORE 0-3

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Gamberucci, Mussi, Brizzi, Zuccarelli, Mosti, Gabrielli, Diawara, Dell’Amico, Pedrazzi, Doretti. A disp. Pinarelli, De Angeli, Pinelli, Lazri, Valori, Niang, Ussi, Antonelli, Taraj. All. Turi.

CAMAIORE:Petroni, Galli, Signorini, Ricci, Arnaldi, Verdi, Da Pozzo, Ceciarini, Raffi, Geraci, Agostini. A disp. Mariani, Benedetti, Viola, Papi, Bertolucci, Gori, D’Antongiovanni, Mancini, Morelli. All. Bracaloni.

ARBITRO: Leoni di Pisa (Ass. Corcione di Pisa e Pellegrini di Prato)

RETI: 32′ pt Raffi, 40′ pt Geraci, 18′ st Da Pozzo (rig)

NOTE: Espulso Raffi al 28′ st