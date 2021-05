Massese, che peccato!

Davvero un peccato per la Massese. A Perignano i bianconeri vanno in vantaggio per tre volte ma alla fine vengono raggiunti dai padroni di casa che firmano su rigore il definitivo 3-3

Fratres Perignano-Massese 3-3

FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Lucarelli, Pennini, Gamba, Genovali, Aliotta, Fabbrini, Fiaschi, Andolfi, Remedi L., Sciapi. A disp.: Martinelli F., Nardi, Marcon, Canali, Pardera, Pinna, Filippi, Remedi A., Campisi. All.: Ticciati Fabrizio

MASSESE: Barsottini, Battistoni, Della Pina, Malanchi, Zambarda, Rudi, Igbineweka, Lucaccini, Centonze, Papi, Kouko. A disp.: Ventura, Prete, Bonini, Thiam, Bennati, Michelotti, Mazzucchelli, Manfredi F., Trotta. All.: Gassani Matteo

ARBITRO: Alessandro Niccolai di Pistoia

RETI: 4° Papi, 41° Papi, 47° Gamba, 54° Malanchi, 58° Sciapi, 67° rig.Sciapi

(tabellino: almanaccocalciotoscano)