San Marco, tre gare in sette giorni

Per la San Marco Avenza inizia la settimana della verità . Un vero “mini tour de force” per i ragazzi allenati da mister Stefano Turi con ben tre gare in sette giorni che potrebbero deciodere il futuro avenzino in questo anomalo campionato di Eccellenza 2020/21. Capitan Antonio Brizzi e compagni saranno di scena domani pomeriggio sul terreno del Paolo Deste della Covetta (ore 15 , gara a porte chiuse) per affrontare il Camaiore degli ex Bracaloni e Da Pozzo. Una gara tutta da seguire che vede le due squadre protagoniste nelle posizioni di vertice del mini raggruppamento. San Marco reduce dalla preziosissima vittoria esterna per uno a zero sul terreno del San Miniato Basso con gol di Elia Pedrazzi mentre il Camaiore in casa domenica scorsa ha fatto un sol boccone del Ponsacco superato nettamente col punteggio di cinque a zero. Partita , quelal di Avenza, che promette scintille dunque e dal pronostico tutt’altro che scontato. Per la formazione avenzina neppure poi il tempo per recuperare le energie che mercoledi 19 sempre sul rettangolo avenzino del Paolo Deste la gara di recupero contro il Tuttocuoio, match annullato due settimane fa per casi positivi nella squadra neroverde. Una buonissima occasione per ritornare in alto in campionato contro una formazione che sino a questo momento è ancora ancorata al fondo della classifica con zero punti al suo attivo avendo mercoledi perso il suo primo match di recupero per due a uno sul campo del San Miniato Basso. Infine San Marco che domenica prossima 23 maggio sarà impegnata nel superderby in casa delal Massese in un match dal sapore particolare contro la superfavorita del campionato ma con la consapevolezza di essere al momento la sua “bestia nera”- Tre gare a breve distanza ma di importanza fondamentale per capire dove potranno arrivare i rossoblu.