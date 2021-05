Carrarese, caso covid e la Primavera non gioca

Ancora problemi sanitari per la Carrarese Primavera. Ieri sera, dopo il consueto monitoraggio dei tamponi pre gara, nella squadra azzurra è stata accertata una positività. Questo ha impedito alla formazione di mister Daniele Ficagna di poter andare a Grosseto dove era attesa per il match odierno.

Il comunicato della società azzurra.

“Carrarese calcio 1908 comunica che l’attività agonistica sportiva della Primavera “3” è stata sospesa a causa dell’accertamento di un caso di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, in seguito al canonico ciclo di tamponi. Tutti i componenti della rosa e dello staff tecnico si trovano già in isolamento domiciliare in attesa degli esiti del ciclo di tamponi molecolari. Allo stato, salvo nuove e diverse disposizioni dell’Asl locale, la Lega Pro ha pertanto rinviato la gara con il Grosseto a martedì 18 maggio ore 15″

UNDER 17 – Gli Allievi di mister Davide Ratti invece scenderanno regolarmente in campo domani mattina a Fossone (fischio d’inizio ore 11) per ospitare i pari età del Livorno. Carrarese reduce dal pareggio esterno per 2-2 sul campo del Pontedera e che in classifica vanta cinque punti al suo attivo. La classifica. Pontedera 7, Pistoiese 6, Carrarese 5, Grosseto 3, Livorno 3, Lucchese 1. Questo il programma delal quarta giornata. Carrarese-Livorno, Grosseto-Pistoiese, Pontedera-Lucchese.