Massese, pronti alla battaglia di Perignano

MASSA- Tutto pronto in casa Massese per la delicatissima trasferta di domenica sul campo del Perignano. La squadra pisana domina il torneo in coabitazione con i bianconeri e il Cascina e tra le proprie mura ha vinto entrambe le gare senza subire reti. Sarà dovere del plotone di mister Gassani e della coppia gol Kouko-Papi annullare l’inviolabilità del “Matteoli” per tornare a casa con il bottino pieno.

Massese che, come tutte le squadre dopo la lunga inattività, è alle prese con qualche acciaccamento: non ottimali le condizioni di capitan Zambarda, Michelotti, bomber Kouko e da ultimo Prete, sostituito domenica scorsa per un dolore muscolare. Sarà dovere di Gassani valutare con attenzione nell’ultimo allenamento le condizioni dei quattro, per mettere in campo la formazione più performante.

Arbitrerà l’incontro Alessandro Niccolai di Pistoia, mentre i suoi assistenti saranno Giovanni Galla’ e Andrea Ballotti, anch’essi di Pistoia.