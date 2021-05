Massese, nelle prossime tre partite si decide il futuro

Le prossime partite potranno di molto sulla classifica finale della Massese in questo corto ma straordinario torneo. Attualmente i bianconeri di Dario Pantera (foto) con 4 gare giocate alla perfezione sono in testa alla graduatoria con 10 punti. A dividere la posizione più prestigiosa con la blasonata squadra apuana ci sono Perignano e Cascina, mentre la San Marco è sotto di tre lunghezze ma con una gara in meno (rimandata con il Tuttocuoio per Covid), quindi potenzialmente a pari delle altre. Calendario alla mano, le prossime avversarie della Massese saranno proprio loro, in successione Perignano in trasferta, San Marco Avenza al “Vitali” e Cascina fuori. Il percorso di Zambarda e compagni si concluderà con Tau Calcio in casa e Ponsacco in trasferta.

Tre battaglie da giocare con il coltello tra i denti che diranno molto sulla posizione finale dei bianconeri, sulle prime quattro che disputeranno i playoff e su eventuali forbici. Come sappiamo, il regolamento recita che la prima classificata passerà direttamente in Serie D se al termine del campionato avrà almeno sette punti di vantaggio sulla seconda (difficile ma non impossibile). Nel caso questo non succeda via agli spareggi tra le prime quattro con queste regole: nel primo turno, prima contro quarta e seconda contro terza (anche in questo caso se il distacco tra di loro è inferiore a sette punti) in gara unica in casa della meglio classificata che passa il turno in caso di parità dopo i tempi supplementari. Finale in campo neutro con la meglio classificata che in caso di parità al 120°è promossa in Serie D.

Nella foto: il dg Dario Pantera.