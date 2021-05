Massese-Tuttocuoio, l’analisi tattica del match

Vince e convince la squadra bianconera al “Leporaia” di Ponte a Egola calando un poker che non ammette discussioni. Al fischio d’avvio la Massese si schiera con il collaudato 4-2-3-1 dove il rientrante Rudi sostituisce l’acciaccato Zambarda e davanti l’artiglieria pesante, con Prince nei tre trequartisti alle spalle del “carrarmato” Kouko. Ospiti che rispondono anch’essi con un 4-3-1-2 con l’ex Khetella trequartista, l’ex prof Fanucchi attaccante centrale e i mastodontici Visibilelli e Vittorini a comporre la linea difensiva. Massese che in fase offensiva si trasformava in un 4-3-1-2, con Prince molto vicino a Kouko per stringere la difesa avversaria e i terzini della Pina e Battistoni molto alti e larghi, per sfruttare l’ampiezza necessariamente concessa.

Primo tempo molto guardingo con il Tuttocuio che sfiora il goal nell’unica occasione in cui ha messo fuori il naso dalla propria metà campo, con una punizione di Campelli che si stampa sulla traversa; di contro la Massese tiene il pallino del gioco mettendo molta pressione alla difesa avversaria, ma senza trovare la zampata vincente.

Secondo tempo con la Massese che muta la pelle tattica, passando al 4-2-4 con Papi esterno alto a sinistra e Prince a far coppia con il gemello Kouko. Cambiamento che da la svolta alla partita con Papi che, sfruttando gli spazi sulle fasce, comincia a tirare fuori le magie degne di un mago: prima serve un assist al bacio a Kouko, che non ha problemi a insaccare alle spalle dell’incolpevole Morgillo, e poi si mette in proprio saltando due avversari e finalizzando con un cucchiaio alla Totti che lascia di stucco il portiere ospite, riscuotendo applausi anche dagli avversari.

Il Tuttocuio accorciava le distanze con un rigore commesso ingenuamente da Rudi e trasformato da Campelli ma poi la Massese con Kouko prima e Papi dopo calava il poker definitivo.