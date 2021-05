La San Marco vince e vola in classifica

San Miniato Basso-San Marco Avenza 0-1

SAN MINIATO BASSO: Del Bino, Bozzi, Accardo, Nole, Parenti, Biondi, Danieli Vaz, Borselli, Micchi, Borgioli, Fofi. A disp.: Giannangeli, Capriglione, Tremolanti, Pecci, Deni, Cardini, Santagata, Taddei, Pacciani. All.: Venturini Luca

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Gamberucci, Cucurnia, Brizzi, Zuccarelli, Diawara, Gabrielli, Iardella, Taraj, Pedrazzi, Doretti. A disp.: Lombardo, De Angeli, Mosti S., Mussi, Pinelli, Ussi, Niang, Antonelli, Ballani. All.: Turi Stefano

ARBITRO: Mirko Borghi di Firenze

RETI: 24′ Pedrazzi

Grazie ad un gol da parte dell’ex Berretti delal Carrarese Elia Pedrazzi la San Marco espugna il “Massimo Pagni” di San Miniato e mette altri tre punti nel carniere. Una prestazione davvero di spessore da parte dei rossoblu che continuano in questo modo il loro percorso in campionato in attesa di recuperare anche la gara con il Tuttocuoio. San Marco che attualmente ha sette punti con una gara in meno.

(Formazioni Almanacco del caclio)