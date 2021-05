Svanito il sogno del Città di Massa, a Nervesa finisce 7-6

NERVESA- Finisce al primo turno di playoff l’avventura del Città di Massa nella lotta per la Serie A1. Sul campo dei trevigiani dell’Atletico Nervesa gli apuani hanno perso immeritatamente per 7-6 una partita molto tirata, in parità fino a pochi secondi dalla fine. Pareggio che non sarebbe bastato e che ha costretto i ragazzi di mister Mastropierro ad utilizzare il portiere in movimento, ma su un errore in fase di possesso la squadra di casa ha messo a segno a porta vuota il punto che vale il passaggio del turno. Per i bianconeri sugli scudi Pichi con 4 centri; in rete anche Lucas e Bertoldi.

Queste le parole del mister a fine gara: “Sono strafelice e orgoglioso della prestazione dei miei ragazzi. Siamo usciti a testa alta contro una squadra preparata per la promozione. Siamo venuti qui con assenze importanti, con solo due cambi, visto che avevamo fuori anche tutti gli Under 21. Il Nervesa è una squadra forte, con uomini di grande esperienza e qualità, addirittura con un campione del mondo, e ciò nonostante abbiamo tenuto la partita sul filo fino agli ultimissimi secondi. Quindi non ho nulla da recriminare alla mia squadra che come sempre ha dato tutto!”

Di seguito tutti i risultati del primo turno playoff di oggi:

1) ARZIGNANO-MILANO 5-2

2) ATLETICO NERVESA-CITTÀ DI MASSA 7-6 d.t.s

3) CIAMPINO ANNI NUOVI-ROMA C5 3-2

4) ACTIVE NETWORK-360GG FUTSAL 2-1 d.t.s.

5) FUTSAL COBÀ-VIS GUBBIO 8-5

6) TOMBESI ORTONA-CLN CUS MOLISE 5-6 d.t.s.

7) FUTSAL POLISTENA-BERNALDA 5-3

8) CITTÀ DI COSENZA-SICURLUBE REGALBUTO 4-2