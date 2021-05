Tuttocuoio-Massese, fischierà De Marco di Lucca

La Commissione Nazionale Arbitri ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale le designazioni arbitrali per quarta giornata del campionato di Eccellenza.

La partita di Ponte a Egola tra i padroni di casa del Tuttocuoio 1957, ancora a zero punti ma con una sola partita giocata a causa Covid, e la U.S. Massese 1919, in testa alla classifica e alla ricerca del terzo successo, in programma per domenica 9 maggio alle ore 15.00, sarà arbitrata da Alessio Mauro di Pistoia, mentre i suoi assistenti saranno Caterina Gelli e Samuele Michele Scellato di Prato.