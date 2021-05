Carrarese, le giovanili tornano in campo

Dopo il forzato stop per ragioni cautelative di sabato scorso a causa di alcuni casi Covid che si sono registrati nello staff tecnico, riprende l’attività della Carrarese Primavera. Gli azzurrini Under 19 di mister Daniele Ficagna (foto) saranno infatti impegnati in un “mini tour de force” che li vedrà scendere in campo due volte in quattro giorni. Dell’Amico e compagni infatti saranno di scena domani pomeriggio al campo sportivo Paolo Deste della Covetta per affrontare i pari età del Pontedera mentre martedì pomeriggio recupereranno la gara esterna sul terreno di gioco della Lucchese. Entrambi i match saranno disputati con fischio d’inizio alle ore 15. Carrarese che quindi torna in campo quindici giorni dopo l’ultima partita disputata ovvero quella casalinga contro il Livorno conclusasi con la larga vittoria da parte degli amaranto, secondi in classifica. Parola d’ordine per gli azzurrini è quella di tornare a fare punti per muovere la classifica che li vede attualmente a quota dieci punti. Sino a questo momento il ruolino di marcia vede tre vittorie, un pareggio e cinque sconfitte per i giovani azzurri, un bilancio che lascia pensare che ci siano ampi margini di miglioramento dei risultati. Questa la situazione di classifica nel girone D della competizione Primavera 3 “Dante Berretti”. Arezzo 29 punti, Livorno 23, Grosseto 16, Viterbese 14, Lucchese 12, Pontedera 11, Carrarese 10, Olbia 8, Pistoiese 7.

Under 17 – Gli Allievi classe 2004/2005 di mister Davide Ratti torneranno anch’essi in campo domenica alle ore 15, impegnati in una non facile trasferta sul terreno del Pontedera. La Carrarese Allievi è partita molto bene nel torneo di categoria, considerato che dopo due turni di campionato ha conquistato quattro punti grazie alla vittoria casalinga ottenuta all’esordio contro il Grosseto per tre a uno e al pareggio esterno per zero a zero conquistato nella gara della scorsa settimana in casa dei pari età della Lucchese. Un buon inizio che attende ora conferme per i ragazzi di mister Ratti.