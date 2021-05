Calcio a 5, al via il prestigioso torneo Galactik Football

Con la primavera e la decrescita della curva epidemiologica che finalmente riportato la Toscana in zona gialla, si riparte con lo sport giocato e con il tanto atteso futsal. In evidenza nel mese di maggio il torneo Galactik Football che prende il nome della famosa serie Tv francese sul calcio tra pianeti e galassie.

Un torneo di Calcio a 5 di due giorni che negli anni passati ha riscosso successo per la buona organizzazione e la qualità delle squadre partecipanti. Si gioca presso il centro sportivo “Il Fescione”, località Poveromo (MS), nel sabato e domenica del 22 e 23 maggio; un torneo libero il cui unico vincolo è avere almeno 16 anni. Musica, speaker e tecnologia, con un’app dedicata grazie alla quale marcatori, risultati e statistiche saranno caricate on line in tempo reale.

Le iscrizioni delle squadre partecipanti termineranno il 20 maggio, il prezzo è di 20 euro a giocatore e per i vincitori sono previsti ricchi premi. Per avere maggiori informazioni contattare Alessio 3897657074.