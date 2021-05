Livorno, Lucchese e Pistoiese in serie D

Sono appena terminate anche le gare dell’ultima giornata del Girone A di Serie C. Come noto, il Como è il vincitore del Girone ed è promosso in Serie B.

Vanno ai playoff: Alessandria, Renate, Pro Vercelli, Pro Patria, Lecco, Albinoleffe, Pontedera, Grosseto e Juventus U23

Considerate le forbici di piu’ di nove punti tra la Carrarese e Lucchese oltre che tra Pro Sesto e Pistoiese, i playout non si disputeranno: retrocedono direttamente in serie D Pistoiese, Lucchese e Livorno.