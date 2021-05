Covid, San Marco-Tuttocuoio non si gioca

Il covid purtroppo comincia a condizionare il campionato di Eccellenza toscana 2020/21. Per la terza giornata infatti niente match questo pomeriggio per la San Marco Avenza che osserverà da spettatrice alla finestra il prossimo turno di campionato. I rossoblu, reduci dal pareggio esterno per uno ad uno sul terreno del Tau Calcio, avrebbero dovuto affrontare il Tuttocuoio per la terza giornata del minicampionato di Eccellenza. Purtroppo a causa della decisione dell’Asl pisana il match con i neroverdi che era in programma come da calendario oggi pomeriggio al Paolo Deste alle ore 15 dovrà essere rinviato a data da destinarsi. La squadra avversaria infatti è da tempo già in quarantena ed è già stata costretta domenica scorsa a rinviare il derby con il San Miniato Basso ; adesso è arrivato lo stop anche per quanto riguarda la gara in programma domani con i rossoblu di mister Stefano Turi. Nel gruppo squadra neroverde, infatti, come ha annuncia la presidentessa Paola Coia, fino ad ora risultano essere sei i positivi al Covid-19 compresi i due portieri. Proprio la posizione degli estremi difensori determina la condizione determinante per il rinvio della gara. Una situazione che rende davvero difficile il cammino dei neroverdi nel minicampionato a nove incontri che ha già vissuto i suoi due primi appuntamenti. San Marco che in ogni caso ha continuato in settimana ad allenarsi regolarmente presso la Covetta e che guarda quindi ormai al prossimo appuntamento ovvero la gara in trasferta col San Miniato di domenica 9 maggio in attesa di sapere quando verrà recuperata la gara cancellata. San Marco che attualmente vanta quattro punti dopo una vittoria ed un pareggio ed è in vetta assieme ad un nutrito plotone comprese Massese e Camaiore che si affrontano questo pomeriggio al Giampiero Vitali” di Massa in uno dei piu’ interessanti match dell’intero calendario.