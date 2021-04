Carrarese giovanili, stop alla Primavera

Casi di positività nello staff tecnico della Carrarese Primavera 3. Gli azzurrini di mister Daniele Ficagna, a causa delle novità post tamponi saranno costretti sabato 1 maggio a saltare il match in trasferta che era in programma sul terreno della Lucchese. Gara che è stata precauzionalmente rinviata benche’ tutti i giocatori in rosa sono risultati negativi ma i casi accertati invece nello staff hanno fatto si che venisse chiesto il rinvio della partita coi pari età rossoneri. Niente derby esterno quindi per Petriccioli e compagni reduci dalla pesante sconfitta interna di sabato scorso al Paolo Deste della Covetta superati dalla vicecapolista Livorno col punteggio di quattro ad uno. Una gara che ha evidenziato la differenza abbastanza marcata dei valori in campo ma anche una Carrarese che si è comunque battuta a viso aperto in una partita condizionata anche dal’espulsione di Bonafede che ha reso ancor piu’ difficile un match già di per sè in salita.

Questi i risultati dell’ultimo turno disputato. Arezzo-Pontedera 7-2 , Carrarese-Livorno 1-4, Olbia-Lucchese 2-0 Pistoiese-Grosseto 2-1. Turno di riposo: Viterbese.

Questa la classifica. Arezzo 26 punti, Livorno 23, Grosseto 16, Viterbese 13, Lucchese 12, Pontedera 10, Carrarese 10, Olbia 7, Pistoiese 6.

Il programma di sabato 1 maggio. Grosseto-Arezzo, Lucchese-Carrarese (rinviata), Pontedera-Olbia, Viterbese-Pistoiese. Turno di riposo: Livorno.

Under 17– Per quanto riguarda gli Allievi classe 2005/2006 di mister Davide Ratti reduci dalla bella vittoria casalinga all’esordio contro il Grosseto arriva la prima trasferta stagionale sul terreno dei pari età della Lucchese. Match che sarà disputato domenica 2 maggio alle ore 10.30.