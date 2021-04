Impresa Carrarese eSports, battuto il Galatasaray

Serviva un miracolo e gli azzurri di capitan Morabito lo hanno realizzato. Nella partita di Fifa Pro Club di martedì 27 aprile, valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Europea VPG, la Carrarese eSports, progetto di Carrarese Calcio 1908 e ASD Sportivamente in collaborazione con SiLu’s Planet Computers & Videogames, è riuscita incredibilmente a battere una top team della Premier League europea, nientemeno che il Galatasaray, squadra ufficiale della rinomata società turca.

Una gara tiratissima giocata con grande concentrazione dai “nostri” undici players, vinta per 2-1 grazie alle reti di Matteo Cobianchi (NN Xmatte) e David Nicosia (NN Nerdohands). Nessuno avrebbe scommesso in questo passaggio del turno che porta la Carrarese ai sedicesimi di finale dove ad attenderli ci sarà nientemeno che il Lillestrom eSports, squadra ufficiale della società norvegese anch’essa appartenente alla Premier League VPG Europa.

Ricordiamo che Carrarese eSports, dopo aver terminato le stagioni nazionali di Serie C VPG e VPL, da poco meno di un mese è sta competendo in VPG Europa, un’enorme piattaforma che non ha confini nazionali e vede in totale ben 27 campionati con quattordici livelli (azzurri partiti direttamente dalla Quarta Serie).

La partita contro il Lillestrom si giocherà martedì 4 maggio alle ore 21.30 e sarà possibile seguire la diretta del match sul canale Twitch Carrarese eSports.