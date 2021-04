Carrarese, domenica si chiude la “tragicommedia”

“Appuntamento a Domenica 2 Maggio ore 18.15 nei pressi dello Stadio per aspettare e congratularsi coi ragazzi della magnifica stagione disputata quest’anno. Accogliamoli a fine partita con un caloroso ringraziamento.”



Queste poche ironiche righe apparse sulla pagina Facebook della Curva Nord Lauro Perini non fanno che rappresentare l’enorme disappunto da parte dei tifosi azzurri verso una squadra che si è resa protagonista di una delle piu’ ridicole stagioni sportive che la Carrarese Calcio 1908 abbia mai disputato da molto tempo a questa parte. Una rosa di tutto rispetto con giocatori da ingaggi importanti, si è trovata a salvarsi dalla retrocessione in serie D con soli novata minuto d’anticipo sulla conclusione del campionato. In piu’ un ruolino di marcia casalingo da far mettere i brividi. Carrarese che ha giocato finora diciotto partite sotto le Apuane perdendone addirittura la metà, nove. I tifosi sono letteralmente “avvelenati” e francamente non si possono condannare. L’unica consolazione che domenica contro la Pro Vercelli, gara che ad inizio stagione molti consideravano addirittura decisiva per la serie B, si concluderà questa tragicommedia in attesa di sapere se la società, come aveva annunciato, confermerà gli allenamenti sino a giugno.