Cuoiopelli-Massese, l’analisi del match 

Molta amarezza in casa bianconera per i due punti persi al “Masini” di Santa Croce dove la squadra apuana ha dimostrato tutta la sua forza, creando almeno sette palle gol nitide, alle quali vanno aggiunti due legni colpiti e le straordinarie parate del portiere di casa Lampignano, vero “man of the match”.

Tornando alla gara, dal punto di vista tattico la Massese si schierava con il 4-2-3-1 che riproponeva “Prince” attaccante centrale (devastante e imprendibile in tutto l’arco della partita) e il “millennium” Thiam al posto di Michelotti. Interessante lo sviluppo offensivo degli uomini di Gassani che in fase di possesso variava il modulo iniziale in un 3-4-1-2 che ha mandato in crisi tattica la squadra di Marselli. Un altro aspetto determinante è stato il pressing alto continuo sul primo possesso avversario e ciò ha portato fin dall’inizio l’inerzia della gara a favore dei bianconeri, a cui è mancata solo precisione sotto porta. Un pareggio ingiusto che tiene comunque il morale degli apuani molto alto, con la consapevolezza che giocando così saranno sicuramente protagonisti in questo mini torneo.

Dal punto di vista dei singoli ottimi Papi e il già citato Prince e superlativi malanchi e “Bazzon” Lucaccini che con gli allenamenti estenuanti di Gassani sta portando la sua prestanza fisica e intelligenza tattica ai massimi livelli. Unica nota stonata l’espulsione di Rudi che è sembrato fin dall’inizio troppo nervoso in una gara che richiedeva tranquillità, visto che la Massese fin dall’inizio ha dimostrato una netta superiorità atletica e tattica.

Passando all’infermeria, ancora degenti Kouko e Michelotti, entrambi assenti nella trasferta di Santa Croce, atleti che mister gassani spera di recuperare al più presto, vista l’importanza tattica che i due profili hanno nello scacchiere bianconero. Da valutare le condizioni di Zambarda che domenica ha finito la gara zoppicando e che sarà sottoposto quest’oggi ad esami strumentali. Il capitolo infortuni necessita un’analisi seria: notiamo in queste domeniche assenze in una partita rispetto a quella precedente da parte di tutte le squadre, a causa di infortuni dovuti a noie muscolari riconducibili soprattutto all’inattività di questi mesi e alla problematica che la ripresa è stata fatta senza la possibilità di fare amichevoli e di riprendere il ritmo partita. Anche in questo caso, unito al format del torneo, siamo davvero dinanzi a un percorso calcistico strano e complesso.