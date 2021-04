Mister Turi soddisfatto della sua San Marco

La San Marco esce dal Comunale di Altopascio con un buon pareggio per uno ad uno che di fatto, considerati tutti gli altri risultati e tutti anch’essi terminati in parità, lascia praticamente in classifica le cose pressoché invariate come alla vigilia del secondo turno del girone A di Eccellenza.

Mister Stefano Turi è molto soddisfatto della prestazione dei suoi su un campo davvero molto difficile e dopo essere anche andati in vantaggio con Gabrielli in apertura di ripresa ed aver sfiorato più volte il possibile raddoppio. «Abbiamo disputato un’ottima gara – dichiara il tecnico rossoblu – ed a fine del match negli spogliatoi ho fatto i complimenti ai ragazzi. Non era facile giocare in un campo difficile come quello del Tau contro una squadra fisica che privilegiava il lancio lungo la pressione. Siamo stati bravi già nella prima frazione di gara dove potevamo anche passare in vantaggio. Ci siamo poi riusciti nella ripresa con Gabrielli ed abbiamo continuato a macinare gioco. Da una loro ripartenza è arrivato il gol del pareggio ma in ogni caso ritengo che la squadra abbia dimostrato di avere molte qualità sia tecniche che di carattere».«Adesso guardiamo alla prossima partita sempre che si disputerà in quanto la Tuttocuoio, con sei positivi tra i quali due portieri non ha disputato il suo match che lo vedeva opposto al San Miniato e pare che non potrà esser disponibile neppure per la gara della Covetta di domenica prossima. Staremo a vedere. In ogni caso noi continueremo ad allenarci con impegno per cercare di farci trovar pronti se la Figc deciderà che la gara dovrà essere disputata».

San Marco che mette in cassaforte questo punto esterno, che quindi resta in piena corsa per le posizioni di vertice del raggruppamento e che in settimana spera di ricevere informazioni più precise in merito al suo prossimo appuntamento agonistico