La San Marco è di scena ad Altopascio

Domenica 25 aprile. Torna in campo la San Marco Avenza. Nel giorno in cui si festeggia il Santo patrono di Avenza e del club rossoblu i ragazzi di mister Stefano Turi saranno impegnati nella prima trasferta stagionale. Lagomarsini e compagni saranno infatti di scena questo pomeriggio (fischio d’inizio ore 15) sul rettangolo di gioco del Comunale di Altopascio ospiti del Tau Calcio. Il morale nello spogliatoio avenzino è dei migliori dopo il bell’esordio stagionale della scorsa settimana quando i rossoblu hanno superato col punteggio di tre a uno la Cuoiopelli al Paolo Deste di Avenza. Obiettivo quest’oggi è di continuare a fare bene ed a sorprendere durente questa ministagione composta da sole nove giornate. Dal canto suo il Tau Calcio, che a settembre, prima dello stop era data come una delle formazioni piu’ accreditate a mirare alla serie D, è invece partita male domenica scorsa. Gli amaranto infatti sono stati superati per uno a zero sul terreno della Fratres Perignano. Per il mister lucchese Cristiani e la sua squadra l’ imperativo archiviare il passo falso e rimettersi in carreggiata per cercare di poter dire la loro in fase alta classifica. San Marco che parttecipa a questa nuovo torneo di Eccellenza senza particolari pressioni e questo fatto potrebbe essere l’arma in piu’ per cercare di sorprendere e , perche’ no, cercare anche di dare fastidio a squadre che partono col chiaro e dichiarato obiettivo di vincere il torneo in primis i cugini della Massese. Dopo la trasferta odierna sul terreno del Tau Altopascio la San Marco tornerà domenica prossima 2 maggio tra le mura amiche per affrontarte la formaizone della Tuttocuoio mentre il superderby apuano è atteso per domenica 23 maggio allo Stadio degli Oliveti “Giampiero Vitali”. Il match odierno sarà visibile online La società lucchese, infatti, ha predisposto una diretta streaming gratuita alla quale sarà possibile accedere dalla pagina Facebook Tau Calcio Altopascio.