Prima trasferta dell’anno per la Massese impegnata sul campo della Cuoiopelli

MASSA – Dopo la straripante vittoria casalinga contro il San Miniato Basso, la Massese è pronta a salpare per la prima trasferta di questo 2021, valevole per la seconda delle nove giornate di Eccellenza Toscana. Le vele bianconere punteranno dritte al Comunale “Masini” di Santacroce sull’Arno dove ad attendere Gassani & Co. ci sarà la Cuoiopelli, con il calcio d’inizio fissato alle ore 15.00 di domenica 25 aprile.

Marselli e i suoi ragazzi saranno vogliosi di rivalsa dopo la sconfitta di domenica 18 aprile, arrivata sul campo dei cugini della Massese: San Marco Avenza. Due settimane all’insegna delle Apuane. Al tempo stesso, però, i bianconeri arrivano a questa seconda giornata pieni di fiducia. Il 3-0 di domenica scorsa ha dato più conferme di quelle che ci si aspettava e la squadra è vogliosa di dare continuità in un mini-torneo in cui ogni punto, perso o guadagnato, potrebbe pesare come un macigno.

Insieme all’acciacato Kouko, già fuori contro il San Miniato Basso per un risentimento muscolare, rimarranno a Massa anche Ceccarelli e Michelotti, con quest’ultimo colpito da un leggero stiramento al quadricipite. Per Kouko e Michelotti il rientro in gruppo dovrebbe, comunque, essere previsto a metà della prossima settimana.

Di seguito i convocati di mister Gassani per la sfida di domenica 25 contro la Cuoiopelli: Barsottini; Ventura; Battistoni; Della Pina; Prete; Rudi; Zambarda; Malanchi; Lucaccini; Thiam; Mazzucchelli; Bennati; Niang; Centonze; Igbineweka; Papi; Manfredi F.; Trotta; Sgadò; Bonini.