Massese, mister Gassani squalificato per 45 giorni

Nella trasferta di domenica 25 aprile sul campo della Cuoiopelli non potrà sedere in panchina mister Matteo Gassani in quanto è stato squalificato per 45 giorni da venerdì 22 aprile, giorno in cui è uscito il comunicato ufficiale n. 332/AA nel quale si legge che il tecnico bianconero ha “espresso pubblicamente dichiarazioni denigratorie e lesive della reputazione della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei componenti della stessa”. Una pena che di fatto non permetterà al mister di scendere in campo con i suoi ragazzi la domenica fino al termine del campionato, previsto per il 6 giugno.

Di seguito il comunicato:

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 581 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Matteo GASSANI e della società U.S. MASSESE 1919 S.S.D.A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: MATTEO GASSANI, iscritto nell’albo dei tecnici e tesserato per la società U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di un’intervista riportata sulle testate giornalistiche online “La Voce Apuana” e “www.toscanagol.it” rispettivamente in data 28.2.2021 ed 1.3.2021, nonché sul quotidiano “La Nazione” in data 1.3.2021, espresso pubblicamente dichiarazioni denigratorie e lesive della reputazione della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei componenti della stessa;

U.S. MASSESE 1919 S.S.D.R.L, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio tecnico e tesserato, sig. Gassani Matteo;

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo GASSANI e dal Procuratore, Avv. Luca ULIVI, per conto della società U.S. MASSESE 1919 S.S.D.A.R.L.;

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Matteo GASSANI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S. MASSESE 1919 S.S.D.A.R.L.;