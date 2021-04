Città di Massa chiude con una vittoria

Con la giornata di oggi è finito il regolare campionato di Serie A2 di Calcio a 5 che ha visto e vedrà, nella prosecuzione con gli spareggi, protagonista il Città di Massa del presidente Andrea Vannucci. Un torneo che incorona incredibilmente l’L84 che battendo 1-0 a 40 secondi dalla fine lo scontro al vertice con l’Arzignano lo ha raggiunto in testa alla classifica e superato per differenza reti. Detto questo l’Arzignano sarà costretto a giocarsi il ticket per la massima serie ai play off, disputando la prima gara in casa (scontro secco e passaggio del turno anche in caso di pareggio, se al termine dei supplementari) contro la quinta Milano. Le altre due partecipanti agli spareggi sono la terza classificata Atletico Nervesa e la quarta Città di Massa, gara in programma per sabato 8 maggio in scontro secco in casa dei tridentini. Le due vincenti del primo turno si incontreranno nella finalissima del girone, sempre in partita di sola andata in casa della migliore classificata in campionato. Ma questo non basterà per tagliare il traguardo Serie A1, sarà necessario giocarsi altre due partite: semifinale e finale, andata e ritorno, con le vincitrici dei play off degli altri tre gironi nazionali. In totale sei partite ancora per il sogno A1, nel quale i bianconeri credono fermanente e daranno tutto per conquistarlo.

Tornando a oggi gli apuani hanno battuto per 7-5 il Fenice Venezia Mestre al termine di una bella partita nella quale mister Mastropierro ha scelto la line verde, facendo giocare tanti under della Juniores, tra i quali si sono messi in mostra il 2000 Marangon e il 2001 Panaino, rispettivamente con gol del 4-2 e assist nell’ultima delle sette reti. Da segnalare anche l’esordio come capitano di Simone Cattani, una delle colonne portanti e bandiere della squadra, anch’egli nel tabellino dei marcatori.