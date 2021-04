San Marco, festa e trasferta

Dopo il brillante tre a uno rifilato domenica scorsa alla Cuoiopelli nel match d’esordio di Eccellenza la San Marco in settimana ha continuato con impegno e senza adagiarsi sugli allori la sua fase di preparazione per la prossima gara in programma. Domenica 25 aprile, San Marco Evangelista, giorno importante di festa per Avenza e per la squadra rossoblu che porta il suo nome, Lagomarsini e compagni saranno di scena sul terreno del Tau Calcio Altopascio. Una gara che si preannuncia impegnativa contro una formazione che, alla prima partenza del campionato ovvero a settembre, era accreditata da molti addetti ai lavori come una delle serie candidate per la lotta alla serie D. Tau Calcio che pero’ domenica scorsa ha iniziato male il suo minipercorso venendo infatti sconfitto in trasferta sul terreno del Fratres Perignano per uno a zero con il tecnico lucchese Cristiani che non è stato particolarmente soddisfatto della gara dei suoi. Padroni di casa quindi che affronteranno la San Marco con la chiara intenzione di vendicare il passo falso e conquistare i primi punti stagionali. Dal canto suo la formazione di mister Stefano Turi ha dimostrato di potersela giocare con tutti e quindi scenderà in campo senza particolari problemi conscia del suo potenziale. Sabato mattina presso gli spoglòiatoi del Paolo Deste, come ormai di routine , la squadra avenzina si sottoporrà all’esame dei tamponi rapidi, condizione necessaria , in caso ovviamente di negatività riscontrata, per ogni giocatore della rosa, per poter scendere in campo il giorno successivo.Dopo Altopascio la San Marco tornerà tra le mura amiche, domenica 2 maggio per ospitare il Tuttocuoio.