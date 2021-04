Cuoiopelli-Massese, fischierà De Marco di Lucca

La Commissione Nazionale Arbitri ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale le designazioni arbitrali per seconda giornata del campionato di Eccellenza.

La partita di Santa Croce sull’Arno tra i padroni di casa della Cuoiopelli, ancora a zero punti, e la Massese di capitan Zambarda, alla ricerca del secondo successo consecutivo, in programma per domenica 25 aprile alle ore 15.00, sarà arbitrata da Alessio De Marco di Lucca, mentre i suoi assistenti saranno Domenico De Stefano di Empoli e Giuseppe Alessio Lumetta di Piombino.