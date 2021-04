Il Serricciolo rifà il trucco all’Arcinaso

Se per l’Eccellenza la stagione 2020/2021 si giocherà, anche se con un campionato ridotto di sola andata e con mille problematiche, per quanto riguarda le categorie minori è notte fonda. Una situazione della quale anche il più ottimista non riesce a vedere la fine e nessuno ha la certezza matematica che a settembre si possa ripartire, visto come sono andate le cose quest’anno. Le vaccinazioni stanno facendo il loro corso, anche se con tempi un po’ allungati, ma anche le varianti del “maledetto” virus avanzano a passi da gigante. L’obiettivo o meglio la speranza di tutti noi è che la stagione estiva e i vaccini debellino il COVID, tanto da consentire alla FIGC di poter fissare la regolare partenza della stagione 2021/2020.

Ciò che è importante è che nessun dilettante getti la spugna: i calciatori devono continuare ad allenarsi e le società a programmare, perché quando la giostra ripartirà dobbiamo essere più pronti e uniti che mai.

Chi sta interpretando alla lettera questa idea è la società di Prima Categoria Serricciolo che in questo periodo primaverile, in assenza di attività, sta investendo per rendere perfetto il manto erboso dell'”Arcinaso”.

Di seguito la comunicazione a riguardo pubblicata sulla pagina facebook ASD Serricciolo:

È arrivato il week-end e ci avrebbe portato le nostre tanto attese partite!

E lo sappiamo bene che la partita ci regala la tensione nel riscaldamento, l’adrenalina durante la gara e le discussioni durante il terzo tempo.. Magari parlando della gioia di una vittoria o della delusione di una sconfitta.. Forse di un pareggio dal sapore di successo o quelli che invece lasciano l’amaro in bocca!

Sicuramente quello che questo week-end non ci ha tolto è il profumo dell’erba!

ASD Serricciolo con la collaborazione e la competenza di Green Grass Arezzo sta investendo per migliorare il terreno dell’Arcinaso e farsi trovare pronto quando anche le partite potranno tornare ad essere la normalità!

In attesa di potervi rivedere e riabbracciare tutti, vi auguriamo un sereno fine settimana!