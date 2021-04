San Marco, tre gol “giovani” e primi tre punti

La San Marco brinda alla vittoria nel primo match della “nuova” stagione di Eccellenza. A firmare la vittoria per 3-1 sulla Cuoiopelli tre reti dei giovani “fuoriquota” Elia Pedrazzi (2001), Nicholas Ballani (2002) e Filippo Dell’Amico (2000) per tre punti che fanno sognare. La gioia è tutta dalla parte rossoblu per una vittoria importante. Una San Marco partita a razzo capace di andare due volte in rete nei primi dieci minuti colpendo anche una traversa ha visto nella ripresa la Cuoiopelli rientrare in partita con una rete in apertura di secondo tempo. Il Leone che in ogni caso riusciva ad amministrare il vantaggio per poi colpire in pieno recupero segnando la rete del tre a uno finale che chiudeva di fatto il match. Mister Stefano Turi è molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi.

“Abbiamo giocato un grande primo tempo dove siamo stati bravi a segnare sue reti, colpire una traversa oltre ad un gol annullato. Una partenza di carattere che di fatto ha costretto gli avversari sulla difensiva. Nella ripresa nonostante la Cuoiopelli abbia trovato la rete dell’1-2 non abbiamo ceduto rimanendo compatti soprattutto in fase difensiva. Tre punti meritati che ci permettono di iniziare al meglio questa nuova stagione”