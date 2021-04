Carrarese U17 , al via il campionato. La prima col Grosseto in casa

Calcio giovanile, qualcosa si muove. È stato infatti annunciato il calendario della nuova fase del Campionato Under 17 di Serie C Lega Pro. Domani, in data data 20 aprile 2021 verranno pubblicati il Regolamento ed il calendario completo dell’intera competizione. Reso noto per ora il primo turno. Per la Carrarese di mister Davide Ratti (nella foto), inserita nel girone 5 assieme tra l’altro a Livorno, Pontedera, Pistoiese, Livorno e Lucchese, l’esordio è in casa , presso il campo di Fossone domenica 25 aprile alle ore 15 con avversario di turno il Grosseto.