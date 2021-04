Scomparsa di Taponecco, cascata di commenti in ricordo di un grande uomo

Una grande dimostrazione di stima e di affetto è quella che si è vista nelle ultime ventiquattro ore sui social per il presidente dell’AIAC Roberto Taponecco: dopo la sua scomparsa, a causa di una breve e tremenda malattia, una cascata di commenti e di immagini a lui dedicate che ha confermato quanto quest’uomo fosse un punto di riferimento per calciofili e non.

Oltre all’Associazione Italiana Calciatori, di cui era una colona portante a livello nazionale, e alle singole persone, hanno voluto esprimere cordoglio anche tutte le società calcistiche della provincia di Massa Carrara, nel nome del consigliere regionale FIGC Andrea Antonioli e del neo delegato provinciale Giuliano Ratti.

Un bel messaggio anche dagli ex colleghi di lavoro della Eaton che hanno ricordato la disponibilità al dialogo, il suo impegno sindacale e la grande umanità, salutandolo con la seguente frase: “Riposa in pace sognando…un pallone…”

Il funerale si terrà lunedì 19 aprile alle ore 15:00 presso la chiesa di San Francesco a in via Verdi 43 a Carrara.