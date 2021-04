San Marco, buona la prima

SAN MARCO AVENZA-CUOIOPELLI 3-1

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Gamberucci, Valori, Brizzi, Zuccarelli, Mosti Ballani, Cucurnia, Taraj, Pedrazzi, Gabrielli. A disp. Pinna, Mussi, De Angeli, Ussi, Niang, Antonelli, Dell’Amico, Tornari, Doretti. All. Turi.

CUOIOPELLI: Lampignano, Isola, Bagnoli, Benassi, Diomande, Spinelli, Cornaccia, Busce’, De Simone, Dal Poggetto, Petracci. All. Marselli

ARBITRO: Amadei di Terni, Assistenti: Guiducci di Empoli, Bisku di Pistoia.

RETI: 6′ pt Pedrazzi, 8′ pt Ballani, 3′ st Dal Poggetto, 48′ st Dell’Amico.

La San Marco brinda con una vittoria alla prima di campionato. I rossoblu di mister Turi superano per tre a uno la Cuoiopelli al termine di un match dai due volti. Primo tempo tutto di marca rossoblu, ripresa con gli ospiti che rientravano in partita tentando poi di poter riportare addirittura in parità il match senza pero’ riuscirvi. La cronaca. Parte forte le San Marco che prima prova al 3′ una conclusione con Gamberucci e poi al 6′ passa in vantaggio con un gran gol di Pedrazzi autore di un tiro che si infila all’incrocio dei pali di Lampignano. San Marco scatenata. Passano solo due minuti e Ballani di testa raccoglie un ottimo cross dalla destra ed insacca per il raddoppio rossoblu. Arriva poi anche il tris al 10′ ma il gol di Taraj di testa viene annullato per fallo in attacco. San Marco ancora vicina al gol al 15′ con Mosti che di testa centra la traversa. Al 28′ la Cuoiopelli recrimina per un atterramento in area ma il direttore di gara fa proseguire. Al 36′ Valori si libera al tiro al limite dell’area ma Lampignano para. La prima conclusione ospite al 41′ con una girata di Petracci a lato.

In apertura di ripresa al 3′ una disattenzione difensiva rossoblu permette a Dal Poggetto di riaprire il match con un tocco angolato che sorprende Lagomarsini. Al 15′ un tiro di De Simone viene bloccato a terra da Lagomarsini. Cuoiopelli che protesta un minuto dopo per un presunto fallo di mano in area ma Amadei dice che è tutto regolare. San Marco che va in rete al 32′ con il neo entrato Antonelli ma il gol è annullato. Al 44′ Cornaccia tira ma Lagomarsini risece a sventare. Con tutta la Cuoiopelli in avanti in pieno recupero Dell’Amico trova a rete sguarnita il terzo gol che archivia il match.