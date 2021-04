Massese-San Miniato Basso 3-0, le immagini del match

MASSA- Non poteva partir meglio la prima giornata di campionato di Eccellenza per la U.S. Massese 1919. Tre a zero inequivocabile, firmato Centonze, Igbineweka, Papi, che ha messo in mostra una squadra solida che non ha concesso niente agli avversari e ha vinto meritatamente, portando grande ottimismo in tutto l’ambiente. Sugli scudi ancora una volta il “mago” Yuri Papi, autore di assist importanti e di un gol straordinario.

Di seguito gli scatti dell’incontro: