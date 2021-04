DIRETTA/Massese-San Miniato Basso(0-0), squadre negli spogliatoi

Ore 15.51 Finisce una brutta prima frazione al “Gianpiero Vitali”, tra le proteste dei bianconeri su un fuorigioco fischiato con Igbineweka lanciato in porta. La Massese tiene sempre il pallino del gioco, con il San Miniato, come previsto da Zambarda nella conferenza della vigilia, che si schiaccia a protezione della propria area di rigore in attesa di ripartire, sempre senza successo. Alla fine, l’occasione più grande è arrivato dopo 30 minuti di gioco dai piedi di Michelotti, esordiente bianconero.

1 minuto di recupero

42’p.t. Brutto fallo da dietro di Accardo su Igbineweka. Ammonito il terzino ospite. Sugli sviluppi della punizione, Papi prova la magia, ma la conclusione del fantasista bianconero non impensierisce il portiere avversario.

36’p.t. Altra grandissima occasione per la Massese. Il portiere degli ospiti esce male all’altezza della trequarti su un lancio lungo bianconero e il suo rinvio finisce tra i piedi di Michelotti. Con la porta sguarnita, il numero 7 della Massese prova il pallonetto che, incredibilmente, finisce alto sopra la traversa. [MAS 0-0 SAN]

31’p.t. La prima grande occasione della gara è sempre per i bianconeri. Papi spizza di testa per Igbineweka che sembra perdere il controllo della sfera, prima di sorprendere il difensore da dietro e involarsi, defilato, verso la porta. Rientrato sul destro, la sua conclusione viene respinta da Del Bino, che nel frattempo era prontamente uscito dai pali. Mani nei capelli per il numero 9 bianconero. [MAS 0-0 SAN]

22’p.t. Primo tiro indirizzato verso lo specchio di una porta e anche questo è targato Massese. Michelotti lotta sulla trequarti e mantiene il controllo di un pallone sporco, come sporco è stato il suo tiro, deviato da un difensore e controllato facilmente da Del Bino. [MAS 0-0 SAN]

19’p.t. Altro ammonito in casa Massese. Questa volta è Malanchi a fare fallo a centrocampo su Fofi. Un po’ severo il direttore di gara nell’estrarre il cartellino. [MAS 0-0 SAN]

12’p.t. Ammonito Marinari (San Miniato Basso) per un fallo su Rudi saltando di testa. [MAS 0-0 SAN]

9’p.t. Ammonito Centonze (Massese) per una trattenuta a centrocampo che ha fermato la pericolosa ripartenza degli ospiti. [MAS 0-0 SAN]

4’p.t. La Massese, schierata con il classico 4-2-3-1 di mister Gassani, con Igbineweka a far la punta, parte bene e arriva subito due volte al tiro con lo stesso Igbineweka, ma le due conclusioni finoscono di molto larghe rispetto alla porta difesa da Del Bino. [MAS 0-0 SAN]

ORE 15.04 Inizia la partita dopo il minuto di silenzio in ricordo di Roberto Taponecco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Massese: Barsottini; Battistoni; Della Pina; Malanchi; Zambarda (C); Rudi; Michelotti; Lucaccini; Centonze; Papi; Igbineweka. A disposizione: Ventura; Prete; Bennati; Mazzucchelli; Thiam; Trotta; Manfredi; Kouko; Niang. Allenatore sig. Matteo Gassani.

San Miniato Basso: Del Bino; Accardo; Tremolanti; Nolè; Bozzi; Parenti; Borselli; Marinari (C); Fofi; Danieli; Taddei. A disposizione: Giannangeli; Capriglione; Santagata; Pecci; Borgioli; Cardini; Micchi; Testa; Pacciani. Allenatore sig. Luca Venturini.

Arbitro sig. Fiorillo Gabriele sez. di Lucca; 1° assistente sig. Cancelli Alessandro sez. di Livorno; 2° assistente sig. Toschi Dimitrj sez. di Livorno.

MASSA – Ci siamo: l’Eccellenza Toscana sta finalmente per ripartire. La Massese di mister Gassani, a distanza di 189 giorni dalla vittoria casalinga contro il Montecatini firmata dal “mago” Papi, può finalmente tornare a calcare il campo del “Gianpiero Vitali”. Durante queste 27 settimane le difficoltà per la Massese, così come per tutto il movimento dilettantistico, sono state innumerevoli. Tra focolai di covid e l’incertezza sulla stagione ancora da iniziare, i bianconeri sono riusciti a fare quadrato e, soprattutto, a rinforzare la rosa già di alto livello. Gli innesti a centrocampo, tra quote e giocatori esperti, garantiscono a Gassani un ventaglio di scelte pronte a dare tutto in questo mini torneo di 9 gare, per giocarsi la Serie D. Alle 15.00 arriva il San Miniato Basso del grande ex Tiberio Parenti e tempo per sbagliare non c’è ne è.