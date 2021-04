Obia-Carrarese, arbitra Guida: mai arbitrato in serie C

Dopo il discutibile arbitraggio del signor Gualtieri di sabato scorso in Carrarese-Como, per gli azzurri arriva un’altra designazione abbastanza singolare. A dirigere il match di recupero tra Olbia ed azzurri in programma mercoledi 7 aprile alle 17.30 sarà il signor David Guida , fischietto campano (Aia Castellamare di Stabia) che non ha mai arbitrato in serie C ed è quindi all’esordio nella terza serie nazionale. Guida ha diretto sino ad oggi una quarantina di gare tutte in serie D e precedentemente gare giovanili nazionali.