Carrarese Primavera domani in casa della capolista

Appuntamento esterno per la Primavera 3 “Dante Berretti” della Carrarese. Domani pomeriggio (ore 15) sul rettangolo di gioco dell’Arezzo la formazione di mister Daniele Ficagna affronterà la capolista, gara valida per la penultima giornata del girone di andata. Un match sicuramente non semplice per gli Under 19 azzurri contro una avversario di tutto rispetto che è al comando del girone ed è attualmente ancora imbattuto. Azzurrini reduci dal beffardo pareggio interno contro il fanalino di coda Pistoiese. Un 1-1 che grida vendetta perche’ gli apuani sono stati raggiunti al terzo minuto di recupero dopoa ver disputato un buon match.Attualmente la Carrarese ha consuiqatto sette punti in sei partite. Bottino sufficiente ma che puo’ essere sicuramente migliorato da qui al termine della stagione. Una stagione peraltro condizionata dall’emergenza sanitaria che tra l’altro ha costretto Orlandi e compagni adover rinunciare, causa annullamento, alla partecipazione allla Viareggio Cup dove erano stati inseriti con Bologna, Sassuolo e gli argentini del Newell’s Old Boys.

Questo il programma dell’ultima di andata di oggi. Arezzo-Carrarese, Grosseto-Pontedera, Pistoiese-Livorno, Viterbese-Lucchese. Turno di riposo: Olbia.

La situazione di classifica è la seguente. Arezzo 16 punti, Livorno 14, Grosseto 12, Viterbese 8, Carrarese 7, Pontedera 7, Lucchese 7, Olbia 4, Pistoiese 3. La Carrarese concluderà il suo girone di andata affrontando sabato prossimo al Paolo Deste delal Covetta la formazione dell’Olbia.

Intanto la Lega Pro ha ufficializzato date ed orari delle gare del girone di ritorno del torneo Primavera 3 “Dante Berretti”. Questo il percorso degli azzurrini. 17 aprile: Turno di riposo. 24 aprile ore 15 :Carrarese-Livorno. 1 maggio: Lucchese-Carrarese. 8 maggio: Carrarese-Pontedera. 15 maggio: Grosseto-Carrarese. 22 maggio: Carrarese-Viterbese. 29 maggio: Pistoiese-Carrarese. 5 giugno: Carrarese Arezzo.

Tutte le gare in programma alle ore 15.