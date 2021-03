Mondo eSports, Carrarese a caccia di playoff in VPG

Annata positiva fino ad oggi quella della Carrarese eSports, progetto Carrarese Calcio 1908 gestito insieme ad ASD Sportivamente. La squadra di capitan Mirko Morabito sponsorizzata da Silu’s planet computers & videogames, dopo aver raggiunto le finali della competizione VPL, è in lotta anche per il più importante campionato di Serie C VPG: quando mancano sette gare al termine i playoff sono a soli 4 punti, con lo scontro diretto contro Wild Bulls che si giocherà nella serata di martedì 30 marzo. Prima di arrivare al big match ci sarà però da superare lo scoglio di questa sera che si chiama Luparenze FC, formazione che naviga in dodicesima posizione. Due giornate decisive che diranno molto sul futuro di Carrarese eSports in questa categoria.

Intanto gli azzurri virtuali hanno strappato il ticket per un’altra prestigiosa competizione, la Virtual Pro League (VPG) Europe, nella quale Carrarese, per il blasone della società, è stata iscritta in quarta serie e che vede nella “Premier” squadre del calibro di Besiktas, Galatasaray e QPR. Il nuovo campionato europeo inizierà con il mese di aprile e sarà una buona occasione per portare il nome Carrarese Calcio 1908, ormai conosciuto nel mondo eSports, fuori dai confini italiani