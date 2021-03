Massese, i volti dei nuovi arrivati

MASSA- Si suda allo Stadio “Giampiero Vitali” di Massa in vista del prossimo inizio del campionato di Eccellenza. I bianconeri del dg Dario Pantera si stanno sottoponendo a intense sedute di allenamento, per farsi trovare pronti in data 28 aprile quando riceveranno tra le proprie mura i pisani del San Miniato.

Intanto da mercoledì 24 marzo sono entrati in gruppo i nuovo acquisti che successivamente si sono prestati agli scatti dei fotografi in sala stampa. Come da foto in evidenza, in ordine da sinistra vediamo l’attaccante ’96 Kristian Palaj, il centrocampista ’96 Simone Michelotti, il centrocampista 2001 Francesco Malanchi e il trequartista 2000 Ousmane Thiam. Elementi di valore che rinforzano ulteriormente una squadra decisa a conquistare sul campo la Serie D.

La società bianconera non solo ha arricchito la rosa (e non è detto che sia finita qui) ma sta anche perfezionando il proprio organigramma: nel pomeriggio di mertedì 30 marzo verrà infatti presentato in sala stampa del “G. Vitali” il nuovo consulente esterno il cui nome per ora non è ancora stato divulgato.