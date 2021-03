Carrarese Primavera a caccia di conferme

Colpo grosso della Primavera della Carrarese che sabato scorso ha espugnato per due a uno il terreno della Viterbese mettendo a segno il primo successo esterno di questo campionato. Un mister Ficagna a fine gara apparso molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. “Molto bene. – dichiara il tecnico- La Viterbese come tutti gli anni è formazione molto forte fisicamente e ben messa in campo. Dal canto nostro siamo partiti benissimo, buone trame di gioco e molto possesso palla. Abbiamo trovato il primo gol con una buona intuizione di Orlandi per Santochirico che ha centrato il bersaglio. Successivamente abbiamo subito il ritorno ed il pareggio dei padroni di casa. Da quel momento in poi il match è andato avanti in modo equilibrato, partita combattuta. Siamo stati anche bravi a conterene gli avversari tenendo botat quando ve n’era bisogno. nel finale abbiamo avuto al forza, nonostante la stanchezza di crederci e Bertipagani con grande contropiede è andato a realizzare il gol della vittoria. Adesso dobbiamo cecare di dare contnuità a quanto fatto finora nella prossima gara che ci attende.”

Carrarese Primavera che scende quest’oggi in campo al Paolo Deste della Covetta (ore 14.30) per affrontare il derby con i pari età della Pistoiese attualmente fanalino di coda del raggruppamento. Questa la situazione di classifica Primavera 3 del girone D. Arezzo 13 punti, Livorno 13, Grosseto 9, Lucchese 7, Pontedera 7, Viterbese 7, Carrarese 6, Olbia 4, Pistoiese 2. Questo il programma delal giornata odierna. Carrarese-Pistoiese, Livorno-Viterbese, Lucchese-Grosseto, Olbia-Arezzo. Turno di riposo: Pontedera.