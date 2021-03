Massese, salta l’amichevole con Rapallo Rivarolese: manca il protocollo F.i.g.c.

MASSA – Saltata l’amichevole di sabato 27 marzo tra Massese e Rapallo Rivarolese in programma allo stadio “Gianpiero Vitali” di Massa. È intervenuta la F.i.g.c. stessa nel vietare lo svolgersi di quello che sarebbe stato il primo test match per i bianconeri in vista della ripartenza del campionato di Eccellenza Toscana, fissata per domenica 18 aprile.

Il motivo? Non è ancora stato stilato il protocollo sanitario che permetterà il regolare svolgimento delle partite. Fino a quando questo protocollo non verrà sottoscritto dalla federazione e dalle società, non sarà possibile organizzare amichevoli o allenamenti congiunti.