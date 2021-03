La Massese scalda i motori in amichevole contro la Rapallo Rivarolese. Sabato 27 alle 15.00 il calcio d’inizio

MASSA – In attesa della ripartenza del campionato di Eccellenza Toscana, prevista per domenica 18 aprile, la Massese scalda i motori e lo fa in un test match al “Gianpiero Vitali” contro la formazione ligure del Rapallo Rivarolese. L’amichevole verrà disputata, rigorosamente a porte chiuse, sabato 27 marzo alle ore 15.00.

Per i bianconeri sarà un’ottima opportunità per verificare lo stato fisico dei giocatori dopo il lungo stop forzato e i primi allenamenti appena svolti. Non solo, la società apuana non è stata ferma e ha rinforzato la squadra, già comprendente giocatori di un valore assoluto molto alto, con 4 nuovi acquisti. Chissà che questa amichevole, contro una squadra che milita nell’Eccellenza Ligure, non sia la vetrina giusta per osservare meglio i nuovi arrivati alla corte massese.

La partita sarà visibile in diretta Facebook sulla pagina del Rapallo Rivorolese.