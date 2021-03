Massese, si inizia con il San Miniato

Finalmente la Massese conosce il suo cammino. Due mesi di gare , poi i playoff tra le prime quattro del girone per un pass verso la serie D. Nella serata di ieri la Lnd Toscana ha ufficializzato il nuovo girone A in cui sono stati inseriti Zambarda (foto) e compagni e di conseguenza anche il calendario. Si parte domenica 18 aprile con la gara del Gianpiero Vitali (porte chiuse) contro il San Miniato e si chiude domenica 6 giugno con la trasferta di Ponsacco. Derby casalingo con la San Marco fissato per domenica 23 maggio.

Questo il cammino dei ragazzi di Gassani.

18.04.21 ore 15. Massese-San Miniato

25.04.21 ore 15. Cuoiopelli-Massese

02.05.21 ore 15. Massese-Camaiore

09.05.21 ore 15. Tuttocuoio-Massese

16.05.21 ore 15. Perignano-Massese

23.05.21 ore 15 Massese-San Marco

30.05.21 ore 15. Cascina-Massese

02.06.21 ore 15. Massese-Tau Calcio

06.06.21 ore 15. Ponsacco-Massese