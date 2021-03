Massese, altri due rinforzi di qualità per una primavera da leoni

Manca meno di un mese all’inizio del campionato di Eccellenza versione Covid. Nove battaglie da giocare alla morte per il sogno promozione in Serie D, obiettivo che la Massese non ha mai nascosto e con le ultime operazione di mercato lo conferma appieno.

Dopo la notizia degli arrivi di Malanchi e Thiam, la società del direttore Dario Pantera mette a segno altri due importanti colpi, rispettivamente l’attaccante albanese ’96 ex Montecatini Kristian Palaj e il centrocampista ’96 ex Zenith Simone Michelotti.

Due elementi di valore, come dimostrano i curriculum:

Michelotti è un mediano che vanta 134 presenze in Serie D. Dopo gli esordi nel Jolly Montemurlo nel 2016, è passato al Valdinievole Montecatini e quindi al Ghiviborgo per approdare al Sangimignano. Poi nelle ultime due stagioni ha vestito le importanti maglie di Tau Calcio e Zenith in Eccellenza.

Palaj ha giocato la scorsa stagione nelle file della Rignanese firmando cinque reti nel girone B dell’ Eccellenza del girone B, mentre due anni fa ne ha messi a segno 8 con il Montecatini dove poi era ripartito anche quest’anno, voluto fortemente dal direttore Fabrizio Giovannini.

Insieme a Malanchi e Thiem i due andranno a rinforzare una rosa già molto forte che senza dubbio cercherà in tutti i modi di essere tra le grandi protagoniste del prossimo campionato il cui inizio è fissato per il 18 aprile.