Città di Massa U19, Verduci e Marangon stendono la Sangio

Vittoria doveva essere e vittoria è stata lo scontro diretto giocato questa mattina dal Città di Massa Under 19 sul campo della seconda in classifica Sangiovannese. Una partita difficile dove gli apuani hanno sofferto, terminando il primo tempo sotto di 1-0, ma poi nella ripresa sono venuti fuori ribaltando il risultato grazie al gol di Verduci e alla doppietta di bomber Marangon, in testa alla classifica cannonieri con 9 reti. Una vittoria fondamentale in chiave classifica dove il Città i Massa domina con 15 punti, frutto di cinque successi su altrettante gare giocate.

Nel prossimo turno i giovanotti di Aliboni andranno a far visita al Firenze che oggi ha centrato la prima vittoria stagionale battendo nel derby il fanalino di coda del torneo Prato.

Di seguito la classifica aggiornata: Citta di Massa 15, Gisinti Pistoia 12, Fitsal Sangiovannese 9, Futsal Pontedera 6, Firenze 3, Pratoc5 0.