Eccellenza, sono due le promozioni in serie D

E’ arrivata da pochi minuti la notizia dell’accoglimento da parte della LND (che ha richiesto poi l’approvazione della FIGC) della richiesta di deroga per quanto riguarda la promozione in serie D. Saranno così due i posti a disposizione delle società toscane, uno per ciascuno dei due gironi (di dieci e di nove squadre) che scatteranno domenica 18 Aprile. Adesso si attende l’ufficializzazione dei gironi da parte della LND Toscana, il format definitivo (all’interno dei due gironi le prime quattro accederanno ai playoffs, con semifinali e finale) e quanto prima anche il calendario.