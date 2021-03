Città di Massa U 19, tutto pronto per il big match

MASSA- Con domenica 21 marzo riparte il campionato Nazionale Under 19 che vede impegnato da gran protagonista il Città di Massa. Un inizio di stagione col botto per i bianconeri di mister Giacomo Aliboni che hanno centrato un poker di vittorie, portandosi prepotentemente in testa alla classifica a punteggio pieno. Sugli scudi in questa prima parte di torneo l’ex attaccante di Ricortola e Massese Alessio Marangon, primo nella classifica dei cannonieri con 7 reti, seguito dal suo compagno di squadra Massimo Marchi a quota 6.

Dopodomani a San Giovanni Valdarno (la gara doveva essere giocata al “PalaOliveti” ma non è stato possibile per indisponibilità di campo) si gioca il match clou: gli apuani sfideranno infatti alle ore 11.00 la Sangiovannese, seconda in classifica a meno 3 dopo la sconfitta subita giovedi 18 contro il Pistoia. Un esame fondamentale per la “Aliboni band” che potrebbe portare ad un primo tentativo di fuga sulle concorrenti.