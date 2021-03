Checco Baldini è il nuovo allenatore del Catania

L’allenatore massese classe 1974 Francesco Baldini torna ad allenare una squadra siciliana. Dopo la parentesi al Trapani della passata stagione, l’ex difensore centrale di Napoli, Lucchese, Genoa e Perugia sostituirà l’esonerato Giuseppe Raffaele al Catania, squadra attualmente settima in classifica nel Girone C di Serie C (con una partita in meno).

Di seguito il comunicato della società dell’amministratore Nico Le Mura:

“Il Calcio Catania comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Francesco Baldini, nato a Massa il 14 marzo 1974. Dopo gli esordi da tecnico alla guida delle formazioni Allievi Nazionali e Primavera del Bologna, nel 2015 ha condotto il Sestri Levante alla vittoria dei playoff di Serie D. Nelle stagioni successive, il debutto in Lega Pro con la Lucchese e un’altra affermazione nei playoff di Serie D, con l’Imolese. Nel 2017/18, la Roma Under 17 guidata da Francesco Baldini si laurea Campione d’Italia e vince la Supercoppa di categoria. In seguito, le esperienze con la squadra Primavera della Juventus, nel 2018/19, e con il Trapani in B nella prima parte della stagione 2019/20”.