La Carrarese Primavera cade in casa

CARRARESE-GROSSETO 0-2

(Campionato Primavera 3)

CARRARESE: Gallina, Bonafede (78′ Berti), Santochirico (59′ Fruzzetti), Bertipagani, Guelfi, Orlandi, Dell’Amico T, Biasci (58′ Bonuccelli), Branca (78′ Smecca), Dell’Amico G, Di Nicola (59′ Castronovo). A disp. Tonetti, Benassi, Dell’Amico L, Baldecchi, Falanga. All. Ficagna.

GROSSETO: Comparini, Reitano, Veronesi, Consonni, Fregosi, Cerulli, Lucaccini (67′ Filippi), Perrella, Francavilla, Gafà, Sarno (67′ Bifini). A disp. Brunetti, Franceschini, Tiberi, Ottaviani, Salvadori, Valente, Columbo. All. Ceri.

ARBITRO: Merlino (Aia Pontedera). Assistenti: Corcione (Aia Pisa) e Guiducci (Aia Empoli)

RETI: 74′ Francavilla, 76′ Gafà (rig).

La Primavera della Carrarese viene sconfitta per due a zero nella gara di recupero della quinta giornata di campionato. Sul terreno di gioco del Paolo Deste della Covetta gli azzurrini vengono superati per due a zero dai pari età del Grosseto che passano per due volte in due minuti nella ripresa dopo un primo tempo a reti inviolate. Al 15′ Thomas Dell’Amico su punizone impegna Camparini. Al 42′ ancora il portiere ospite si oppone ad un tiro di Bonafede. Occasione al 60′ per il Grosseto ma Francavilla spreca. Il vantaggio della formazione ospite maremmana arriva al 74′ con Francavilla che sfrutta un errore difensivo apuano ed insacca. Passano solo due minuti e gliospiti raddoppiano con un calcio di rigore trasformato da Gafà. La Carrarese prova a reagire con Castronovo ma il portiere è attento. In pieno recupero Orlandi colpisce di testa, palla respinta, arriva Smecac a botta sicura ma Comparini ancora nega la rete ai padroni di casa. Carrarese Primavera che tornerà subito in campo sabato prossimo 20 marzo sul terreno della Viterbese.