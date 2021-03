Eccellenza, ecco i due probabili gironi

Il dado è tratto. Ieri era il termine per le società in merito a ripensamenti. Sono ufficialmente diciannove le squadre toscane che hanno dato il loro assenso al via per la ripresa del campionato di Eccellenza. La Lnd, benchè al momento non abbia ancora uficializzato nero su bianco la cosa, avrebbe comunque già deciso il format che verrà reso noto a breve. Due gironi, uno da dieci che coinvolgerà le formazioni per cosi’ dire “lato mar Tirreno” ed uno da nove per la “zona Firenze e dintorni”. Per adesso, a meno di possibili deroghe future su cui la Figc sembra pero’ non garantire la possibilità di raddoppio, sarà una sola squadra a salire in serie D e non due a causa dell’incompletezza di un raggruppamento che non raggiunge le dieci partecipanti. Quindi girone di sola andata per i due raggruppamenti, playoff successivi tra le prime quattro di ogni girone e per concludere finalissima da cui uscirà il pass per la serie D. Per dare piu’ tempo alle suadre di riaccendere i motori e riprendere la forma con gli allenamenti il taglio del nastro della competizione è stata spostata di una settimana . Lo start previsto per domenica il 18 aprile (e non per l’11). Si giocherà quindi il 18 e 25 aprile, il 1°, 8, 15, 22 e 29 maggio, e il 6 giugno, con un turno infrasettimanale probabilmente a maggio (o il 2 giugno); poi 13 e 20 giugno play-off nel girone (fra le prime quattro) e domenica 27 giugno spareggio per la promozione in serie D.

Questi i gironi in attesa di ufficializzazione.

Girone A: (gruppo a 10 squadre) Camaiore, Cascina, Cuoiopelli, Fratres Perignano, Massese, Ponsacco, San Marco Avenza, San Miniato Basso, Tau Altopascio e Tuttocuoio.

Girone B : (gruppo a 9) Antella, Colligiana, Firenze Ovest, Fortis Juventus, Poggibonsi, Pontassieve, Signa, Terranuova Traiana e Valdarno.