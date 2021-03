Carrarese Primavera oggi in campo

Torna in campo la Primavera della Carrarese. Questo pomeriggio (fischio d’inizio ore 14.30, porte chiuse) sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta gli azzurrini ospiteranno i pari età del Grosseto nel match che era in programma sabato scorso 13 marzo e successivamente posticipato , gara valevole per la quinta giornata del campionato girone D. Per i ragazzi allenati da mister Daniele Ficagna si tratta di una prova di riscatto diopo il ko dell’ultimo turno sul terreno di gioco del Pontedera. Carrarese che sta soffrendo del “mal di trasferta” come dimostrano le due sconfitte in altrettante gare disputate fuori casa con Livorno ed appunto Pontedera anche se l’impegno e la determinazione anche a volte contro formazioni di annata superiore, non è mai mancata a Matteo Biasci (foto) e compagni sconfitti si, ma sempre di misura in entrambe le occasioni. Unica vittoria fino a questo momento , quella ottenuta alla terza giornata alla Covetta contro la Lucchese superata col punteggio di due a uno. Lo stesso mister Ficagna nei vari post gara ha comunque parlato molto bene dei suoi ragazzi e del fatto di come, in tutte e tre le uscite stagionali , gli azzurrini abbiano giocato a viso aperto contro squadre, in particolare nel caso delle trasferte di Livorno e Pontedera decisamente molto ben organizzate e con molti elementi di annata superiore.

I risultati della quinta giornata fino a questo momento in attesa del recupero odierno di Avenza. Arezzo-Pistoiese 0-0, Carrarese-Grosseto (oggi centro sportivo Paolo Deste ore 14.30), Livorno-Pontedera 2-0, Olbia-Viterbese 1-1. Dopo questo appuntamento azzurrini di nuovo in campo sabato prossimo 20 marzo sul terreno di gioco della Viterbese. La classifica generale. Arezzo 13 punti, Livorno 10, Viterbese 7, Pontedera 7, Grosseto 6, Lucchese 4, Carrarese 3, Pistoiese 1, Olbia 1. Il programma della sesta giornata (sabato 20 marzo). Grosseto-Livorno, Pistoiese-Olbia, Pontedera-Lucchese, Viterbese-Carrarese. Turbo di riposo. Arezzo.